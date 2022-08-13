擁有百萬粉絲的YouTuber「英雄日常」昨（12）日更新「腸子掉出來，疝氣手術全記錄」的影片，透露有次打噴嚏時明顯感到體內有東西跑來跑去，事後也感到有東西掉到到腹股溝的感覺，經搜尋發現是疝氣病症，若放任不管可能會造成嚴重後果，因此盡速就醫並動手術，目前完成手術的他在安心休養。

「英雄日常」YouTube頻道於2014年創立，主要涉及有關玩具開箱、探險、旅遊等影片類型，目前擁有105萬訂閱者，本月5日由阿丸代發文無預警透露手術訊息，稱「英雄開刀需休養一陣子」，粉絲驚訝留言，「天吶，怎麼了？」、「發生了什麼事」，也祝他早日康復；而英雄本人在6日前發文，「這次修復真的久了，三個月都不能負重，好想趕快去探險」，粉絲都暖心回覆，「把身體養好再來探險」、，「保重身體比較重要」、「等你回來拍優質影片」。

百萬粉網紅「英雄日常」日前住院動手術。（圖/翻攝自20141010hero IG）

「英雄日常」12日更新影片「腸子掉出來，疝氣手術全記錄」，影片中他透露一次因打噴嚏太大力，感受到有東西在體內跑來跑去，在搜索後發現是疝氣，且放任不管，會造成掉出的腸子壞死並變成腹膜炎，導致死亡概率大大飆升，故他決定盡速就醫動手術，手術順利現今在休養中。