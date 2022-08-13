前新竹市長林智堅在台大國發所與中華大學的碩士論文抄襲醜聞，引起軒然大波，昨日正式宣布退選桃園市長，但沒有交代下一步，強調「即將在另一個戰場捍衛自己的清白」，總統蔡英文更對此表達不捨，外界好奇林將何去何從？東華大學教授施正鋒今(13)日表示，以前行政院發言人丁怡銘犯錯仍可回行政院當顧問，「有太多單位可以去，民進黨狗屁倒灶一大堆！」

蔡政府執政以來，屢屢爆發犯了錯的政治人物仍可重新擔任要職的消息，就在外界好奇林智堅的去向時，施正鋒分析，既然過去有個丁怡銘在牛肉麵風波之後，仍可回鍋行政院擔任顧問，林智堅接下來的發展很有可能比照丁怡銘，可能在選舉過後，被安排出任某個政府要職。

對於這次的論文爭議，蔡英文力挺林智堅的態度從未鬆懈，強調替林智堅感到非常不捨，始終認為林智堅是清白的，論文抄襲問題還是相信林智堅。

但林智堅論文抄襲證據確鑿，台大已宣布抄襲情節嚴重，外界有聲音認為蔡英文力保林智堅的終極目的出自於投射心態，主要擔憂的是自身博士學位與論文門爭議再度被抨擊。

對此，施正鋒說，「林智堅這麼囂張，上樑不正下樑歪，有樣看樣」，在論文抄襲的作法上，「小英都可以逃過去」，自己一樣沒問題，還在新竹市長任內對新竹球場一直追加預算，「凡事只要有側翼、三民自粉飾太平，就可以有恃無恐，拿我們的錢，欺騙老百姓！」

本報記者接著提問，「難道蔡總統1.5個博士學位比兩個碩士文憑重要？」施正鋒回應，蔡英文連自己的口試委員是誰都不知道了，於此也反問林智堅，「你的口委跑到哪裡去了？」