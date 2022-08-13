苗栗縣政府推廣本土語言閱讀，安排後龍「石滬生態閩語導覽講座」。（謝明俊攝）

苗栗縣政府推廣本土語言閱讀，安排後龍「石滬生態閩語導覽講座」。（謝明俊攝）

苗栗縣政府推動本土語言閱讀，從13日起至10月30日，分別選定客家庄、閩南區及原住民區等地，舉辦4場現地講座，包括後龍「石滬生態閩語導覽講座」、通宵「鹽文化導覽巡禮」、「泰雅小小解說員培訓課程與展演」、「賽夏小小解說員培訓課程與展演」等，透過資深講師以本土語言導覽講解，讓大小朋友更容易接近本土語言。

這場由苗栗縣政府圖書館所主辦的擴大本士語言閱讀活動，首先登場的是8月13日在後龍鎮推出的「石滬生態閩語導覽講座」由許洲郎老師負責介紹後龍石滬生態，以閩南語導覽在地特色文物景觀，認識後龍外埔海邊生態、人文風情、石滬的歷史、潮汐與石滬的依存關係，讓民眾更了解後龍地理環境及歷史人文。

接著是8月20日在通霄精鹽廠舉辦第六場「鹽文化導覽巡禮」，從挑鹽古道的歷史人文到鹽文化的歷史變遷，鹽來館導覽師邱品誌專業解說在地傳統產業，再介紹現今離子交換膜電透析製鹽法之大規模生產等。

為深耕部落原住民語推出的「泰雅小小解說員培訓課程與展演」特別聘請泰興國小泰雅族語老師盧小萍，教導幼兒園小朋友泰雅語及泰雅舞蹈，讓小朋友能用族語解說部落的特色、特產、觀光景點及表演泰雅歌舞等。另一個「賽夏小小解說員培訓課程與展演」，則邀請南庄國小族語老師根梅香帶著小朋友們學習用族語解說及介紹部落特色、農產、及賽夏族傳統舞蹈故事之能力。

縣長徐耀昌重視本土語言的推廣與傳承工作，帶領團隊接連榮獲客委會「推動客語為通行語執行成效」評核之全國第一，可見本土語言的種子在努力之下已深根、發芽且茁壯。