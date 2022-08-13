北市一名79歲許姓男子，日前與12歲孫子一起到新生公園游泳池游泳，許男卻在練習閉氣、下潛多時後，被孫子發現他遲遲沒有浮出水面，雖趕緊呼救將許男救上岸邊，但許男送醫搶救後仍宣告不治。警方報驗才赫然發現許男是救生協會理事兼考試官，但仍不幸發生溺水意外，目前已排除外力介入可能。

新生公園游泳池。(翻攝/林郁平)

警方調查，許男與孫子10日上午9時許到中山區新生公園游泳池游泳，許男練習閉氣潛下水面數分鐘後，遲遲未上浮，孫子發現下潛處逐漸沒有氣泡，於是大聲呼救，救生員將許男從水中拉起時，許男已失去呼吸心跳，經馬上實施CPR並報警，救護人員將許男送往馬偕醫院急救後，仍在上午10時20分宣告不治。

救生員表示，許男是常客，每天固定會到泳池游泳，案發當時並未發現任何異狀。警方發現，許男還是中華民國水上救生協會理事兼考試官，2014年曾接受新北市民間救難團體年終績優幹部表揚，擔任救生員多年，不料卻發生憾事。