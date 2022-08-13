王惠美13日到彰化藝術高中體驗射箭課程，她說彰化藝術高中有射箭場，因此特別在這裡規劃4場的射箭課程，而射箭課程深受小學生喜愛，每一場次很快就報名額滿。(吳建輝攝)

王惠美到館內參觀射箭裝備。(吳建輝攝)

今年疫情趨緩，許多暑期夏令營恢復辦理，彰化縣政府首次辦理「彰化FUN暑假•運動遊學趣」暑期運動營，從7月4日到8月19日在縣內18所國中小舉辦，包括射箭、輕艇、匹克球、攀樹等20項運動，13日彰化縣長王惠美特地到彰化藝術高中參加射箭課程，與孩子一起體驗射箭，架式十足。

暑假疫情趨緩大小朋友迎來假期，許多家長帶著家裡的小朋友出外踏青，彰化縣政府為了讓學子在遊戲中、運動中學習，暑假一共規劃43場次的運動營隊，一共吸引786學生報名，從7月開始一路玩到8月19日，讓彰化學子能夠學習不中斷。

王惠美13日到彰化藝術高中體驗射箭課程，她說彰化藝術高中有射箭場，因此特別在這裡規劃4場的射箭課程，而射箭課程深受小學生喜愛，每一場次很快就報名額滿，而除了來自彰化市的小朋友外，還有和美、鹿港、員林的小學生，讓暑假遠離3C，保健視力，在玩樂中學習。

縣府教育處表示，運動好處多，不僅促進學習效率，還能維持健康的身心，最重要的是能夠走出戶外結交新的朋友，拓展人際關係，今年一共舉辦43場運動營隊，另外消防局也有消防小尖兵，青發處還有青少年職業探索營等，讓大小朋友暑假不無聊。

教育處也預告，下月9日也將舉辦「彰化i運動！111年國民體育日-親子運動嘉年華」活動，有近期最夯的「定向解謎活動」，及深受小朋友喜愛的「大型親子氣墊闖關」，活動當天集滿7個闖關戳章，就可獲得精美小禮物，還有捐發票抽大獎的活動，歡迎大小朋友一同參與。