韓國遊戲公司LION GAMES 旗下 MMORPG PC遊戲《Soulworker靈魂行者》繁體中文版即將於8月18日推出第二季大型改版，遊戲製作人成俊熙（성준희）與主企劃姜聲珍（강성진）特地前來台灣並於今（11）日舉辦媒體座談會，除了帶來豐富的改版內容介紹，對於玩家們關心的問題及未來繁中版營運計畫也予以說明，活動會上還邀請人氣實況主月希、小饅頭挑戰全新副本，邀請玩家們一起成為靈魂行者，展開全新的冒險體驗！

遊戲製作人成俊熙表示，《Soulworker靈魂行者》日前首次參展漫畫博覽會活動，現場玩家們超乎想像的熱情參與，讓他深刻感受到台灣玩家對於遊戲的支持，為了感謝與回應玩家們的熱情，這次緊急追加了繁中版專屬的事前預約活動，於即日起至8月17日期間，完成預約登錄就能在第二季改版後兌換限定好禮！

《Soulworker靈魂行者》第二季改版預約中

人氣實況主月希挑戰Season 2 最新副本

人氣實況主小饅頭挑戰Season 2 最新副本

人氣實況主月希與小饅頭挑戰Season 2 最新副本

「雲夢東部」主線劇情與冒險即將開啟

在《Soulworker靈魂行者》第一季的劇情中，主要講述在「雲夢西部」，由靈魂行者對抗破壞之神康特的故事，而第二季中跨越到「雲夢東部」，故事將圍繞在靈魂行者與獲取被遺忘的古代技術L.X.T（LosteXtra Technology）的「四星三林」之間的對決。

第一季劇情主軸是靈魂行者在「雲夢西部」對抗破壞之神康特的故事

佔領「雲夢東部」地區的羅德高層會，其集團首長「張若夜」正在用極為隱密、邪惡的手段阻止康特再次進攻，使得海軍上校「海希」背叛了羅德高層會，並帶領靈魂行者們到「雲夢東部」。進入此地的靈魂行者們得知羅德高層會內幕後，決定推翻其最高階成員「四星三林」，自此開啟第二季序章「Road to East」，揭開雲夢東部地區戰爭史。

第二季將敘述靈魂行者至「雲夢東部」推翻羅德高層會的戰爭史

《Soulworker靈魂行者》第二季改版PV

全新第二季改版內容介紹

製作人成俊熙表示，《Soulworker靈魂行者》第二季改版是一段經過精心企劃的長期更新內容，除了接續第一季的劇情故事之外，還會加入全新主城鎮「阿爾卡迪亞領地」、副本「溫暖花卉農莊」、「星空花園」、「巨大恐懼」以及「靈魂小夥伴」系統等眾多內容，同時也將進行大量的優化更新，而第10位角色「朵娜・奧妃婗」則會在年底前登場。

主企劃姜聲珍補充，雖然很難透過一次的活動或是公告就讓大家了解改版的細節，但營運團隊接下來仍會陸續釋出各項更新計畫，歡迎喜歡或對本作有興趣的玩家們，持續關注《Soulworker靈魂行者》Steam首頁所公開的改版資訊。

第二季本次改版主要內容：

新增全新城鎮「阿爾卡迪亞領地」

新增全新副本「溫暖花卉農莊」、「星空花園」、「巨大恐懼」

提高等級上限、新增全新劇情

變更排名系統與排名獎勵

新增推薦適合當下角色等級的遊玩內容及裝備的「行者指南系統」

新增各角色Lv72技能

新增主動技能自動習得系統、特化系統

新增「靈魂小夥伴」系統

新增全新頂級時裝

變更金、史黛菈、伊莉絲基本造型、角色圖片、立繪與代表時裝。

新手7日任務獎勵改版、新增回鍋玩家7日任務

改善被弄髒的紀錄附錄、B.P獲得量

等級達成獎勵禮包改版

角色技能平衡

改善遊戲內各種視窗UI

全新城鎮「阿爾卡迪亞領地」

「Road to East」全新故事篇章與挑戰副本

Lv72技能展示

尋找不同的「靈魂小夥伴」與你共同成長吧！

事前預約與前夜祭活動同步開跑

慶祝第二季改版即將上線，營運團隊也準備了多項活動與獎勵，即日起至8月17日活動期間，參與事前預約完成登錄，即可獲得「能量轉換器x5」與「綜合TB勳章魔方（綁定型）x1」，累積預約人數達到指定目標，還可額外獲得豐富獎勵。此外，第二季前夜祭紀念活動也於今日開跑，連續七天每日發送登入獎勵，玩家們可別忘了按時上線領取虛寶！

事前預約與前夜祭活動好禮大放送

製作人訪談分享遊戲開發心得與未來計畫

製作人成俊熙表示，為了提供更優質的服務與帶來台灣玩家所期待的在地化內容，我們正用心籌備、並增聘專門負責台灣伺服器服務的人力，會盡速將重要更新套用至繁體中文版內容，同時也會調整內部人力，讓實力優秀的開發者專門負責繁體中文版的更新；主企劃姜聲珍也提到，第二季開始將逐步縮小繁體中文伺服器與其他服務地區版本的差異，並優化 QA 流程，或許目前還沒有太大的感覺，但開發組將會更加積極盡力地解決問題，敬請大家期待。

《Soulworker靈魂行者》製作人（右）與主企劃（左）暢談未來計畫

而在座談會中，製作人成俊熙還分享了目前在韓國以《Soulworker靈魂行者》為IP所開發的多項遊戲產品，包含由原作角色為基底打造的休閒拼圖與養成類RPG遊戲，以及還在開發中的FPS遊戲。這些作品也都在以營運國際版本為目標準備中，如果有機會的話，也會想要提供繁體中文服務，屆時希望台灣玩家們喜歡！

現場展示「琪．阿露爾」與「朵娜．奧妃婗」武器

遠從韓國空運來台的《Soulworker靈魂行者》精緻周邊

遠從韓國空運來台的《Soulworker靈魂行者》精緻周邊

本次活動使用Acer Predator Helios 300筆記型電腦

更多關於LION GAMES《Soulworker靈魂行者》第二季繁中版資訊，請參考《Soulworker靈魂行者》官方粉絲團及Steam首頁：