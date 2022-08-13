網路上常用「女友的閨密都歸me」來諷刺渣男行徑。有一名女網友控訴，酒後遭到閨密男友襲胸，事後對方坦言因為喝醉「搞錯人」，但女網友認為這說詞儼然是狡辯，因為自己的「罩杯」跟閨密簡直是天差地別，質疑「B跟G怎麼可能分不清楚」，貼文曝光後，引起網友熱議。

原PO在「Dcard」上發文表示，日前和閨密去唱歌喝酒，後來不勝酒力，被帶回閨密和男友的家中，沒想到睡夢中竟迷迷糊糊地感受到：「有人在摸+吸我的奶」，原PO用盡全力把這名色狼推開，但沒多久又在酒意和睡意的侵襲下，再次進入夢鄉。

事後，酒醒的原PO問閨密前一晚究竟發生什麼事，閨密表示，當時她已經醉到意識不清，且又不知道她的新家地址，只好和男友協力先把她載回家。原PO聽了瞬間恍然大悟：「咦！那偷吸我奶的男生不就是她男友？」而對質後男方也坦承：「那時喝醉了，搞錯人，以為是他女友」。

只不過男方的回應讓原PO根本無法接受，氣地直說：「我閨蜜只有B，我有G，大小差這麼多，真的可能搞錯？」而目前原PO的閨密對於此事仍一無所知，因此原PO上網請益：「我該告訴她嗎？」

女網友對於閨密男友的說詞完全不能接受，氣得直說「我閨蜜只有B，我有G」。（圖／擷取自Dcard）

貼文曝光後，這名鑄下大錯的男子引起撻伐，網友紛紛留言，「根本就是趁你醉偷吸！」、「不管怎樣先存證，確定不是被下藥嗎？」、「這情節好像在片裡看過，不過現實生活發生超級噁」、「X！好噁我快吐了」。

除此之外，有更多網友呼籲原PO馬上跟閨密攤牌，「直接講，閨蜜要坦吸奶仔的話，直接out！」、「我覺得要直接報警欸」、「噁男…直接跟閨蜜說，三方當面攤牌，順便驗證妳跟閨蜜的友情」。不過也有人懷疑這篇文章是創作文。