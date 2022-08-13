不滿美國眾議院議長裴洛西訪台，大陸除了對台灣發動多日「圍台」軍演，共軍也增加黃海、渤海軍事訓練。財信傳媒董事長謝金河表示，這次地緣政治出現巨大變化，日本地位再度受到矚目，美國總統拜登的印太經濟框架到四方會談，再到四方晶片聯盟，日本都居關鍵核心位置，日本已成美國圍堵中國大陸最核心的夥伴。

謝金河在臉書以「日本再起之勢已經擋不住」為題發文指出，從1989年泡沫經濟以來，日本日經指數跌幅一向冠全球，日經指數從38957點跌到6600點，日本深陷少子化、研發動能不足，以及官僚體制反應太慢的死亡螺旋中，不可自拔。儘管前首相安倍提出很多動人口號，也射出三箭，但一直到安倍被刺殺，也看不出日本的轉機。

他分析，這次地緣政治出現巨大變化，日本的位置又回到1960年艾森豪總統來台，美日簽署安保條約的同盟起點。這次拜登6月的首爾、東京之行，除了拉攏南韓，重點全在日本，不管是印太經濟框架到四方會談，再到四方晶片聯盟，日本都居關鍵核心位置，日本已成美國圍堵中國最核心的夥伴。

謝金河表示，這次中國在台海射飛彈，且射進日本外海，勢必加速日本修憲，重新武裝軍備，這等於是中國推波助瀾，把綁在日本身上的捆龍索拿掉，日本終將成為中國大患，地緣政治又增添大的變數。

對於今年日圓巨大貶值，全球看衰，但謝金河一直看好。他說，這次斐洛西赴日，岸田文雄接見，尹錫悅躲起來，正好照映出日、韓完全不同的態度，而岸田重組內閣上任首日，日經指數大漲727.65點，日本股市率先站上年線，進入牛市，相當不可思議。到這一周為止，台股今年下跌2929.8點，跌幅16.08%，南韓跌15.11%，但日本今年只跌245.73點，跌幅只有0.85%，這是30年以來首見的強勢。

巴菲特投資的五大商社，日本ONE集團三大航商，軍工產業的三菱重工等股價紛紛大漲。

謝金河強調，春江水暖，股市最先知，日本悄悄轉身，大多數人渾然不知！