康舒科技(6282)旗下子公司台康日能與台北世貿中心國貿大樓宣布簽訂再生能源電能及憑證購售契約，初期轉供300萬度綠電，後續將依國貿大樓承租戶需求逐年調整。

目前康舒旗下投資的電廠容量已達150MW，總銷售綠電轉供量達3.6億度電，是台灣自有案場轉供量最大且服務產業最廣的綠電提供業者，繼德國不織布龍頭科德寶集團簽署採購契約後，康舒科技綠電版圖再下一城，旗下子公司台康日能與台北世貿中心國貿大樓簽訂再生能源電能及憑證購售契約。

康舒科技董事長許介立表示，我們在新能源領域雖然是新兵，但從目前成績看來，足以證明創立四十年的傳統電源供應器廠有持續創新能力，因應國際經濟變化，滿足各種客戶需求，這次與國貿大樓的合作，就是一成功案例。我們除了提供綠電，也正與國貿大樓規劃能源可視化系統與充電樁的合作，為不斷上升的綠電需求做準備，期許未來康舒能整合創能、用能、儲能以及節能等項目，協助客戶朝2050淨零排放目標前進。

國貿大樓繼2020年底取得ISO50001能源管理系統國際認證後，又於2022年完成ISO14064溫室氣體盤查，目前正在建置ISO14001環境管理系統，以及進行LEED與WELL雙認證；長久以來，國貿大樓關注減碳議題，並採取實際行動，從空調主機更新、照明系統升級、廢水排放及廢棄物管理，再到周圍開放空間綠化、支持小農友善土地與使用在地食材、減少碳足跡等。

國貿大樓執行副總經理張所鵬表示，自2023年起，國貿大樓將逐年向康舒科技購買綠電。國貿大樓現行租戶皆為國內知名企業、事務所、跨國企業及外國駐華辦事處，除了提供全方位的管理服務外，環境永續也一直是國貿大樓所關注的重要項目，期望能透過綠色租賃方案讓租戶更容易取得綠電，與租戶一起創造永續價值。