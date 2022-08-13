肝病防治學術基金會今天舉辦28年周年慶活動，邀請長期共同參與保肝、護肝的各界人士一同慶生；前總統馬英九、伯仲文教基金會董事長吳伯雄、台灣大學校長管中閔、台大副校長張上淳、立委高金素梅，以及藝人白嘉莉、張小燕、王彩樺、郭子乾等受邀出席，現場冠蓋雲集。

馬英九致詞時提到，自己不是以前總統身分出席，而是以B肝病友身分，52年前就讀大三時，曾經得過B型肝炎，在台大醫院很快地醫好了，後來養成規律運動習慣，恢復情況非常好。他也透露，自己在1992年簽署了器官捐贈，但「如果心也不好、肝也不好，誰要啊？」所以他非常注重身體健康，也因為如此，只要基金會辦活動，自己一定要到場支持。

「最美麗的主持人」白嘉莉今天也現身擔任好心肝大使，並現場獻唱《祝你幸福》《我是你的好朋友》等經典歌曲。她的丈夫黃雙安2003年意外發現肝癌，手術後恢復良好，但2年後又復發，醫師一再提醒要定期追蹤，因此她十年來陪伴先生每半年赴美追蹤，直到2018年丈夫因肺炎辭世，而非肝病，「當時若知道台灣肝病醫療如此先進，就不需要舟車勞頓了！」

在台灣，過去每5名成人就有1人是B肝帶原。1986年起，「台灣肝炎之父」宋瑞樓推動新生兒全面注射B肝疫苗，如今台灣兒童B肝帶原率已從10.5％下降到1％。肝基會自1994年成立之後全國跑透透，在善心和愛心人士的贊助下，與地方衛生主管單位合作舉辦免費肝病篩檢，目的在於提醒國人對「沉默殺手」肝病的重視。

肝基會董事長許金川教授表示，2021年3月基金會推動「今年超了沒？全民腹超十年計畫」，這是肝病防治的最後一哩路，希望大家一起參與腹部超音波檢測活動，讓它成為一股「全民運動」，讓台灣成為一個沒有肝病、根除肝病的模範國。