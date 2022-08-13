《Running Man》歡祝600集，成員非常感謝一路給予支持的觀眾朋友。（中天提供）

600特集池錫辰問答勇奪寶座。（中天提供）

韓國最長壽實境綜藝《Running man》開播滿600集時，製作單位特別推出「600特集與觀眾一起同行」特輯，節目成員劉在錫感謝一路給予支持的觀眾朋友，以及相伴走過12年的製作單位。

成員們穿上最想炫耀的私服開場，池錫辰一身名牌現身，立馬被虧愛把大logo穿上身，宋智孝則以連身洋裝亮相，提到曾穿著這套出國，當時卻被金鍾國問：「妳是去勾引男人嗎？」讓大夥紛紛指責金鍾國，而穿著運動服劉在錫，讓池錫辰疑惑這身造型哪裡有時尚感。

特集讓網友可提問對節目或成員所好奇的事，並由成員進行簡單的問答，不用刻意搞笑只要坦率，但需要做到有足夠的播出量，成員一聽抱怨連連，認為明明要大家放鬆，卻又搬出播出量，著實逼人。

當眾人又點名團隊中的老么全昭旻對播出量都不擔心時，全昭旻卻哀怨地說：「我壓力很大啊！」如果那天有達成播出量，錄影結束後大家打招呼的氣氛會不一樣，製作單位也會說「昭旻今天辛苦了」、「昭旻妳是《RM》的寶物」，但如果那天表現不好，對方說完辛苦後，就會轉而去找劉在錫，正眼都不看一下。

充滿歡樂的600特集就在本周日（14日）晚間6點在中天綜合台播出，周日晚10點在中視也能收看。