彰化市喬友大樓去年6月大火釀4死22傷的慘劇，縣府委請彰化建築師公會鑑定，經判定為危樓，縣府編列2015萬發包拆除，經過2次流標後，確定今年9月7日將開拆，更新會理事蔡進峰表示，喬友所有權人有110人，拆除後初步規劃將原地重建地下4樓，地上20樓的高樓，至於作用為何還要討論

彰化市喬友大樓去年6月大火釀4死22傷的慘劇，縣府委請彰化建築師公會鑑定，經判定為危樓，縣府去年編列2015萬預算將發包拆除，上月上網發包，但因未滿3家投標而流標，近日喬友大樓前廣場拉出布條，「喬友大樓拆除工程、中元普度祈福法會」，縣府也證實將在9月開拆。

樓高15層的喬友大樓，棟齡有28年，這28年來一共發生4次火災，去年大火死傷集中在9樓的防疫旅館，喬友大樓既經鑑定後因結構受損，耐震不足，基於安全考量等種種問題，判定危樓由縣府辦理拆除，在拆除後將辦理都更，讓所有權集中，以新面貌呈現。

縣府建設處表示，一共編列2500萬元經費拆除，最終以2015萬發包出去，目前相關程序包括簽約，拆除前公告所有人清除財產、估價和辦理存記等，另外還有拆除計畫的交通管制規劃等，目前將參考台南維冠大樓方式，逐樓拆除，並將建築磚塊就地解體和混泥土回收等科學工法，預計120天完工。

建設處也說，縣府只是代執行拆除，因此未來這筆費用會向喬友大樓所有權人追討，當初規畫建築廢棄物可就地處理，而填補地下室以及其餘有價廢棄物則由所有人處裡，也可由縣府變賣來扣除拆除成本。

更新會理事蔡進峰也說，喬友目前所有權人共有110人，初步達成共識，已經與建築師完成討論，將會原地重建大樓，預計蓋地下4樓地上20樓，比過去樓層還要高，但未來要做何用途還要再進一步討論。