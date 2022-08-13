前新竹市長林智堅涉論文抄襲，其台大國發所碩士學歷遭撤銷，並於昨日宣布退出桃園市長選戰。台大學生與大批學者日前共同發起連署，今(13)日在台大校門舉行記者會，訴求「政客只寫趕緊溜，學術傷害誰補救」，並要求擔任指導教授的國安局長陳明通反省與出面道歉，且類似的學術陋習一定要嚴查。

台大台文所博士班學生吳嘉浤日前與多名知名學者發起連署，今日下午在台大門口舉行記者會，對林智堅論文門表達抗議。

吳嘉浤表示，林智堅抄襲爭議源於長期存在的政學結構性依賴的問題，且根據台灣碩博士論文知識加值系統統計，林智堅的指導教授陳明通自2005年開始，大量指導碩博士生，其中不少人是政治人物，換算下來，16年間平均指導9.2名畢業生，其中曾有1年最高峰達15名，根本就是政治人物的學位量產機。

吳嘉浤呼籲，台大接下來也要調查陳明通的責任歸屬，並要求陳明通不僅需對指導學生個案進行仔細的說明，還要針對結構性問題公開道歉和反省。且學界必須對論文、學歷浮泛狀況做檢討，訴求不會因為單一政客不選舉就消失，呼籲改革一定要繼續進行。

東華大學教授施正鋒提到，平常在修課時，教授理應對教學與研究做好把關，學生對於自己的分量也要很清楚，「自己不是讀書的料就趕快走！」

施正鋒也說，寫論文就是要由指導教授親自把關，林智堅與余正煌在台大國發所的兩篇論文如此相似，無法相信陳明通怎麼可能沒發現，「莫非學生帶書僮讀書，教授請秘書來指導？」

施正鋒認為，民進黨政府一開始將林智堅事件定調為抹黑與政治鬥爭，但很多學校都喜歡政商關係良好的學生，甚至把研究所跟EMBA當作社交集會來運作，老師則將政商界的學生當作會咬錢的錢鼠，林智堅案只是冰山一角，學術陋習一定要徹查。