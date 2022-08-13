不少上班族每到周末，就會小酌幾杯放鬆一下，但有些人明明沒喝很多，隔天卻還是出現宿醉。營養師提到，每個人對酒精的耐受度都不同，即使只喝一點也可能會酒醉或宿醉，若出現宿醉狀況時，可以補充水分或喝熱湯，能幫助身體代謝，但千萬不要喝濃茶或咖啡，會造成水分流失更多，身體就會更不舒服。

營養師張宜婷在「營養小桃氣-宜婷營養師」提到，酒精代謝會造成體內水分流失，身體缺水就會造成腦部滲透壓上升，出現頭痛等不適，也就是所謂的宿醉，綜合來說，酒喝太多並非造成宿醉的唯一原因，還包括體內乙醇代謝不及、身體脫水腦部滲透壓改變、空腹飲酒、喝到混合不同酒精飲料及缺乏睡眠等。

若身體出現宿醉時，可以適時補充水分，例如喝溫開水、熱湯等，都可以幫助身體代謝與補水，能夠減緩宿醉狀況，除此之外，喝蜂蜜水、果汁或吃水果，內含果糖能協助加快酒精代謝，而且水分流失時，也會導致體內礦物質失衡，補充鹽水、含糖的運動飲料也能幫助身體較快恢復平衡狀態，不過最有效的方式還是補充足量水分。

至於濃茶、濃咖啡，千萬不要在宿醉時飲用，因為咖啡因會加速身體代謝水分，過濃的茶和咖啡可能會導致水分流失更多，身體就會更不舒服。營養師張宜婷最後也提醒，想要避免宿醉還是要適量飲酒，而且不要混各種酒精喝，喝酒時可以搭配開水或其他食物，酒精才不會太快速地透過胃壁吸收，進入血液中。

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