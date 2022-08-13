新冠肺炎疫情使得新世代婚宴規模及趨勢轉型，台北君悅酒店看好2022下半年婚宴市場復甦，明（14）日下午1點半將於館內3樓凱悅廳舉辦「夏日．嫁日」婚禮展，邀請22家品牌廠商齊聚響應，目標帶動2023年全館婚宴業績成長3成。

台北君悅酒店表示，參與「夏日．嫁日」婚禮展活動的新人，有機會獲得免費豪華客房住宿含早餐、現場簽約付訂還有機會抽中價值近5萬元的40坪總裁套房一晚，另有凱菲屋餐券、寶艾西餐廳、漂亮中餐廳套餐等總價值超過10萬元獎項。

台北君悅酒店平均每年舉辦超過500場婚禮，並有大小不一的多元空間可供選擇。從氣勢恢弘的「凱悅廳」，到概念新穎的寓宅式設計空間「君寓」等空間，以「多功能聚會場所」為主要設計理念，依宴客人數多寡提供新人多元豐富的婚宴選擇。

台北君悅酒店總經理陳隆慶指出，近2年受全球疫情影響，過往熱門的海外婚禮、大型宴會市場需求式微，新世代婚宴規模轉型，出現走向彈性桌數、一站式主題規畫及戶外證婚場等趨勢需求。

陳隆慶表示，台北君悅酒店明年全新推出的婚宴專案網羅上述銷售策略，並加入全場賓客紀念禮、君悅客房住宿含早、婚禮企畫服務（含主持人與流程規畫）與超值婚禮加購優惠等獨家好禮3選1，目標帶動2023年全館婚宴業績營收成長30％。