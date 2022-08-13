面對高教少子女化的影響，111學年大學分發入學管道生源面臨大缺額，僅十一所頂大無缺額，情況之慘烈，台灣各大學校院幾乎沒有一所可以置身事外。全國高教不論公/私立學校皆須面對缺額問題，玄奘大學對於此次分科測驗分發入學管道所產生的164位缺額，亦將積極因應與檢討，勇於面對少子女化所帶來的挑戰。
玄奘大學招生策略向來的重點管道為個人申請與單獨招生（名額比例為全校招生名額70%）。截至目前，111學年全校學士班已錄取65％（不包括境外生）的學生，分別來自繁星、個人申請、單獨招生、四技二專統測及特殊選才等管道。值得一提，本校111學年碩士班及碩在職專班維持八成以上報到率；境外招生在疫情險峻中，相較去年成長三成，這些招生皆有斬獲，為學校拓廣多元生源，期達相較去年全校註冊率7成2提升的目標。
堅持永續經營是玄奘大學的理念，並且在高教中秉持公益之社會責任的定位極具意義，可說是高教清流之一。辦學以來，學校的財務健全，董事會每年挹注資金投入，濟弱扶貧提供弱勢學子求學及翻轉的機會，促進了社會流動。同時，每年補助弱勢學子見習，透過每個月工讀補助，讓學生安心就學；補助學生海外移動學習，為孩子出國圓夢。對於各方善款，校方全力挹注於學生培育、扶助弱勢，對於社會己任從未怠慢，未來也將肩負此責任。
面對高教艱困的挑戰，玄奘大學規模以小而美方式，積極開創財源，拓展海外學生來源，並發展學系特色，充實教學資源，鼓勵學生創新創業，以培育就業人才。
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