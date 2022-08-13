網紅鄧佳華近來轉換跑道賣雞蛋糕，強調這份工作會做到10年以上，不過仍被大批網友看衰，近來總店女老闆前來探班時，買了衣服當禮物，讓他表示相當開心，接著更公布一則好消息，強調絕對不會辜負對方心意。

鄧佳華在臉書曬出和總店女老闆合照，只見他羞怯對著鏡頭比出勝利手勢，透露對方來探班時，買了新衣服當作禮物送他，因此允諾會好好認真上班，接著又曬出與女老闆合照，感謝對方指導才學會一技之長，接著表示將到北車做公益，發放200份雞蛋糕給街友，更感性表示：「最後讓我走向正途的人是女老闆和總店女老闆，這10年來我一直在迷惘，所以我下定決心好好地工作，不能辜負女老闆總店女老闆心意」 。

對此，網友紛紛留言嘲諷：「閉上嘴努力工作，每天宣誓只顯得你根本不是真心的」、「為什麼不做自己，而活在其他人之下呢」、「你的話還會有人會信嗎」、「又發文，老闆可以扣他薪水了」、「2個女老闆贏過媽媽快30年勸你上班、搞什麼鬼」、「說才幾天正常 開始發作了」、「不要一直把女老闆卦在嘴邊一直講或是要做10年」。

鄧佳華日前自曝積蓄為零，甚至連買口罩的錢都沒有，不過這番言論卻被AV導演圤智雨打臉，公開當初拍片價碼是30600元，接著怒斥：「你拍一部等於別人拍五部的錢，你還不滿足嗎？你以爲你是誰？請問，你怎麼會窮」，強調鄧佳華不如自己描述那樣慘，批評對方講話不負責任。