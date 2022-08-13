《鴻門家宴 婆媳廚房》本季節目以「婆媳廚房」為主題，邀夫妻與婆婆同組隊參與廚藝PK賽，主持人李玉璽被問及看到這麼多對家庭齊心完成料理後，是否會嚮往和家人一同做菜，他透露目前工作忙到比較晚，很難參與到家人料理的前置作業時間，「最常就是被媽媽問是否回家吃晚餐？」未來若有時間、廚藝更進步的狀態下也希望能做料理給家人品嚐。

李玉璽原本以為在節目過程中會看到很多婆媳吵架，但後來發現其實更多婆媳之間充滿愛的舉動，讓他感受到「其實婚姻沒有那麼可怕」，29歲的他聊到是否有準備邁入婚姻家庭時，表示，「是會嚮往婚姻這件事情，但目前還不在我的規劃內。」

李玉璽的爸爸李亞明日前也特別到《鴻門家宴 婆媳廚房》擔任座上嘉賓，讓李玉璽很緊張笑說：「我爸爸是一個不太受控的人，很擔心他不照節目流程走，錄影前一天我還特別提醒他看過節目訪綱嗎？ 結果他回我他刪了。」還好李亞明只是開玩笑，錄影當天很順利力挺擔綱主持的兒子完成錄影，讓李玉璽笑著稱讚：「爸爸最棒了。」

日前剛過父親節，聊到今年如何幫父親李亞明慶祝時，李玉璽透露因為疫情關係全家很久沒有一起外出吃飯，趁這次父親節全家3人特別去吃了父親心心念念的燒肉。此外，在父親節前夕他也特別送了一雙要價近萬元的拖鞋給父親，笑說：「我爸爸只穿拖鞋，什麼精品拖鞋都有，因為他不會自己買鞋，所以我每年都會送一雙新的給他。」並透露目前送過父親最貴的LV拖鞋要價約2萬左右。

《鴻門家宴婆媳廚房》14日起每周日晚8點在華視播出，每周五晚10點在衛視中文台首播。