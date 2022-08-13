今年8月1日起，蔡英文總統於LINE發起「你是哪種動物系家長？」測驗活動，在暑假期間邀請大家用輕鬆的方式來了解政府諸多友善育兒的相關政策內容，逐步減輕家長負擔。

今年8月1日起，政府再次提高育兒補助津貼、調降公共化、準公共幼兒學費，總統蔡英文今於官方LINE帳號發布「你是哪種動物系家長？」測驗活動，透過輕鬆的方式，讓民眾更了解政府相關育兒政策。

民進黨網路社群中心范綱皓表示，測驗活動是運用爸媽帶孩子出遊的情境問答，來獲得相對應的代表動物，整體測驗中有寄居蟹、海龜、無尾熊、袋鼠、貓頭鷹、蜜蜂、松鼠、企鵝共八種測驗結果。

范綱皓補充，以袋鼠來說，代表關心的議題是「產檢補助由10次增加至14次」，無尾熊是關心「班班有冷氣」，貓頭鷹則是關心「育兒津貼5000元」。其他相關育兒好康資訊，完整的政績圖卡，也能在測驗中獲得。最後還能點擊「登記索取」民主繪本「一起看星星」，數量有限。

范綱皓指出，今年8月起，蔡政府將育兒津貼由每月3500元再提高到5000元，第二胎6000元，第3胎以上更達到7000元；此外，也透過增加有薪「產檢假」、「陪產檢及陪產假」，在「提高育嬰留職停薪津貼」方面，則從6成薪提高至8成薪，提高的2成由政府補助，申請人數較前年同期成長超過3成，其中男性成長高達8成。

范綱皓表示，蔡英文總統在上任後，不斷推動友善親子的政策，希望藉此讓年輕人更安心生養。民進黨政府也擴大不孕症補助等措施；並將幼兒學前特別扣除額從2萬5千元提高至12萬元，增加近5倍；擴大平價托育與教保名額，如社區公共托育家園、托嬰中心、準公共保母、準公共托嬰中心增加供應量，來提高招收名額，逐步減輕家長負擔。