雪霸國家公園油婆蘭避難山屋 8／5順利完成建材吊掛

雪霸國家公園管理處配合山林開放及便民服務政策，優先選在雪劍、志佳陽2條登山路線上，興建油婆蘭、瓢簞避難山屋，以利山友在強風豪雨時避難使用，經協請空勤總隊直昇機協助吊掛山屋建材上山，以5天時間完成30趟吊掛作業，將全部建材吊掛上山，預計在8月底完成山屋組裝搭建。

雪管處表示，油婆蘭避難山屋，每座可容納約15床位，空勤總隊直昇機分30趟次作業，運載總重約25噸。這次吊掛能順利安全，除了感謝空勤總隊外，也特別致謝陸軍航特部在百忙之中，協助派員至汶水進行雪管處員工及組裝承商作業人員專業訓練。

雪管處指出，目前油婆蘭避難山屋組裝工作，施工廠商已經展開作業，預計8月31日完工。第2階段瓢簞避難山屋，將配合空勤總隊時間，規劃於9月1日起開始吊掛。

雪管處提醒山友，考量油婆蘭營地於山屋組裝施工作業期間，為工程及遊客安全，重申該營地將暫停山友申請使用，雪管處將待完工驗收後再行公告開放。