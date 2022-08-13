富邦悍將今天在主場迎戰統一獅，賽前做出球員異動，李宗賢、高國麟重回一軍，陳真、胡冠俞下二軍，總教練丘昌榮表示，高國麟今天會先發鎮守左外野，李宗賢則是板凳待命。

陳真在周四的比賽中單場發生2次失誤，也在比賽中被換下場，今天被降下二軍調整，丘總表示，賽後有與陳真聊一下，「他說他當時是聽急著要接那顆球，傳球位置也不對，但職業就是這樣。」

今年富邦左外野狀況不少，帳面上出現4次守備失誤，丘昌榮認為，狀況多選手更要把握機會，不然正常的話球隊也不想要有太頻繁的調整跟異動。

李宗賢在6月18日被下二軍時，教練有特別開菜單讓他去二軍練習，李宗賢表示，守備、跑壘、打擊、觀念都有加強，主要就是透過量讓身體去記憶，特守每次約1、2籃球，特打會打40分鐘至1小時。

在二軍這段時間，二軍總教練陳金鋒也會勉勵他幾句，李宗賢說：「鋒哥要我們記住，練習練得那麼辛苦，這些努力就是要拿出來在戰場上，跟別人拚戰的時候拿出來用的。」

這次在二軍一待就是近2個月，李宗賢表示，回來一軍後希望能夠穩定在好每件事，盡力幫助球隊，「不管有沒有上場，在場下也是盡力幫隊友加油。」