陳紫渝希望大家將重點放在政見上。（李奇叡攝）

年底大選將近，新北市永和區永福里這次里長選舉出現「嬌」點，年僅23歲的陳紫渝宣布投入選戰，由於她外型亮眼清新，仙氣逼人，引發網友熱烈討論，更有不少人直呼「想搬到永和」、「遷戶籍還來得及嗎」，但她也表示，雖然因為「激似韓星」而爆紅，但自己對於里政也有不少想法，希望大家能聚焦在此，盼能用誠意和熱情打動在地選民。

陳紫渝父母都有參選經驗，父親陳昱庭現為永和區協和里里長，母親唐媺琴則在2018年競選永福里里長，雖最後無緣當選，但她表示，女兒在跟隨父母跑行程時，心中種下為民服務的種子，故提議參與本屆里長選舉，雖起初兩人反對，但最後被女兒的決心說服。

陳紫渝受訪時表示，雖對於自己突然爆紅有點不知所措、緊張，但也很開心能夠藉此機會，讓更多人知道他要參選，她目前的口號是「紫想渝你，翻轉新永福」，後續登記參選後，會再公布更詳細的政見內容，希望大家將重點放在政見上。她認為，永福里目前治安和交通都有可以改善的部分，包含增設機車停車位，以及清查監視器死角處等。

陳紫渝說，會決定參選，主要還是因為看著爸爸這3年多來全心全力在里上服務，幫助鄉親解決一些生活上的問題，身為她的女兒感到很榮幸，因此也希望能依自己的力量，去解決鄰里之間的不便。她坦言，當初花了好幾個月才說服父母，所幸最後父母也全力支持，做她最強的後盾。