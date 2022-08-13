《火炬之光：無限》限量封測啟動 釋出五名英雄及天賦系統解析 雙平台火熱預約中

以自由暢快的打寶體驗為主打的跨裝置遊戲《火炬之光：無限》於今日(8/12)宣佈，釋出五名英雄角色的故事背景，以及其英雄天賦特色。遊戲預計於今年十月上市，目前已開放手機雙平台預約，請喜愛《火炬之光：無限》的玩家，可前往Google Play以及iOS參加預約活動。

冰焰 – 吉瑪

吉瑪出生於研發火能機械的「西撒家族」，幼年時被陰謀家淺入而導致身體破損，其父為了拯救她，便藉著「醫生」之手改造了吉瑪。但「醫生」其實是偽裝成人類的覺醒者，騙取了西撒公爵的信任，先後將吉瑪植入了火焰元素驅動的機械手臂以及擁有冰霜之力的失格者之心臟，從此吉瑪便擁有冰火雙重力量。她曾一度嘗試繼續正常的生活，但體內始終躁動的雙重靈魂，最終將引導她找到，並認同屬於自己的「怪異」之道。

冰焰 – 吉瑪

吉瑪的英雄特性是獨特的「冰火能量槽」，當她使用對應屬性法術，能量槽就會開始累積，而能量槽越高，也會對該屬性的法術進行強大的增益效果，隨著後期發展，玩家可以選擇專精於火焰的「烈焰型態」、或者是冰霜系的「冰晶型態」以及兩者兼具的「融合型態」來進行發展方向。

冰焰 - 吉瑪 戰鬥風格展示影片

聖槍遊俠 – 卡里諾

聖槍遊俠 – 卡里諾

卡里諾來自沒落的前代王室「赫爾曼家族」，雖然家族已經逐漸沒落，但他的內心堅守著貴族最後的驕傲，在任何情境下都保持著優雅氣質，並且將懲治罪惡視為貴族的責任。也正因為背負著重振家族的重任，他對自己十分嚴苛，不輕易與他人保持親近，時常嚴厲的磨練自己，尋求實力突破的可能性。

聖槍 - 卡里諾 戰鬥風格展示影片

卡里諾的英雄特性，讓他在「遠程投射物」的技能發揮上更加出色，當他使用投射物法術時，使用的是快速射擊動作而非一般的施法動作，另外卡里諾擁有「彈匣」的系統，當使用投射技能時，變會消費彈匣的子彈，但也會增加投射物的傷害，消耗完畢則會進行短時間的裝填，是特別擅長瞬間爆發的特性。

狂人 - 雷恩

壯碩的身軀，堅毅的神情，雷恩是「北地瓦拉岡部落」族長尤特雷德之子，也是瓦拉岡遠征軍的最後倖存者。對他而言，生命中只有兩件事是有意義的—不留餘力的戰鬥，或者光榮的戰死。喔…還有痛快地喝酒！

狂人 - 雷恩

雷恩的英雄特性是「怒氣」，當使用攻擊擊中敵人、或是被敵人所擊中，就會產生怒氣，而怒氣會為雷恩帶來攻擊力以及攻速的加成，當怒氣達到最上限，還會進入「爆氣」的狀態，在短時間內獲得強大的減傷效果。

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時空大師–尤加

一派輕鬆的尤加，對外自稱「時空見證者」，但其實只是一個到處招搖撞騙的街頭騙子，總會使用一些下三濫的手段和拙劣的戲法來賺取不義之財。他平日裡行蹤不定，人們想抓他的時候，卻往往只能抓住他嘲弄的幻影——似乎他的真身從未存在過。時間在他的身上沒有痕跡，哪怕已經過去了幾百年，他也一直維持著最初的樣子，儘管連他自己都不知道原因。

時空大師–尤加

如同其稱號「時空見證者」，尤加的英雄特性，可以操作自身周圍的時間，產生領域，使其在領域內所向披靡，透過消耗魔力，尤加可以創造「扭曲時空」環境，在這個空間當中，己方會大幅增加移動速度，以及攻擊和施法速度、法術傷害，是十分適合陣地戰的特性。

時空見證者 – 尤加 戰鬥風格展示影片

指揮官 - 莫托

莫托是前赫爾曼帝國「洪流騎士團」的最高指揮官，並立下赫赫戰功。但赫爾曼帝國自從被阿米尼烏斯竊國之後，莫托因強力支持使用灰燼科技，而被皇帝放逐，因此也加入了火炬之光，成為一名老師，專門培育團隊中的新人們。

指揮官 - 莫托

善於灰燼科技研究的莫托，其特性是能夠徵召大量的召喚物來輔助作戰，當莫托使用召喚技能時，這些召喚物會獲得強力的增益效果，可以增加攻擊速度以及傷害，隨著後續的英雄特性養成，還能召喚更多的召喚物，達到攻守兼備的效果。

指揮官 - 莫托 戰鬥風格展示影片

現在參加事前預約，除了可於遊戲上市後，獲得各式各樣的虛寶之外，還有機會獲得獨一無二的限定裝扮，除此之外，官方更透漏，遊戲強調賦予玩家們自由暢快的打寶體驗，不會提供PVP機制，亦不採取高額Pay to win的付費設計，同時更鼓勵玩家們勇於創造戰鬥流派，挑戰每一個無限的可能性！