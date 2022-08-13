民眾黨高市黨部發起「民眾急診室–全台服務」，今（13）日宣布啟動，為民眾日常問題、醫療健康、婦幼權益等重要議題解惑。（柯宗緯攝）

民眾黨高市黨部發起「民眾急診室–全台服務」，今（13）日宣布啟動，為民眾日常問題、醫療健康、婦幼權益等重要議題解惑。祕書長謝立功提到，台灣有很多毛病，有各種面向需求及問題，期待民眾急診室不只醫傳統的病，也盼進而改變政治環境。

為打破「選前出現、選後不見」的迷思，民眾黨發起「民眾急診室–全台服務」主要由高雄黨部主委馮啟彥、民眾黨祕書長謝立功、立委張其祿、身兼台北市黨部主委的北市議員林國成、身兼彰化縣黨部主委的彰化縣議員張雪如等，聯合針對民眾關心的議題提供實質幫助。

謝立功指出，這次高雄、台北及彰化3個黨部聯合推動「常態性的服務系統」，一方面協助補足各地區素人參選的服務量能不足問題，以座談式、課程式、營隊、及各協會、單位結合推行；另方面，未來擬擴大至民眾黨各黨部，建立一套完整「民眾黨地方服務系統」。

馮啟彥表示，他行醫10多年，希望能把本業知識分享給大家，未來會透過全台宣講的模式，到各地為民眾服務。他本身擁有多項醫療專科證照，可提供民眾相關醫療知識、就醫建議、日常保健，期待透過這次串聯發起，接合更多專業，照顧大家日常。

張其祿則提到，民眾黨今年推出全國共同政見聚焦「社會安全、經濟繁榮、環境永續、居住正義，財政紀律」等五大議題，協助黨內候選人在各縣市致力問政、服務，解決民眾對生活最關切的「痛點」。

林國成指出，自己本身有多年擔任民意代表的經驗，他舉例曾有名高雄的大學生家長陳情，由於孩子確診無法入校，人在校門口等救護車相當無助，最後經他居中協調，順利將孩子送到防疫旅館。張雪如則說，自己有多年地方社區服務及案件處理經驗，可協助黨內健全各地區「民眾服務機制」。