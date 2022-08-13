24歲凶嫌馬塔（Hadi Matar）已被捕

75歲的印度裔英國作家魯西迪（Salman Rushdie）因《魔鬼詩篇》（The Satanic Verses）一書，1989年遭伊朗下懸賞追殺令。33年後，同情德黑蘭的24歲凶嫌馬塔（Hadi Matar）趁他準備在紐約公開演說時行刺，導致這位作家重傷，甚至很可能失去一眼。

儘管已過了漫長的33年，但據《每日郵報》（Daily Mail）13日報導，伊朗官媒12日仍盛讚魯西迪遇刺值得慶祝，並痛批他是「墮落的異端作家」，以及「叛教」作者。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）旗下的「法斯通訊社」（Fars news agency）說，魯西迪是「叛教者」，並指控他侮辱了伊斯蘭教先知。

而伊朗官方報《世界報》（Kayhan）則大讚凶嫌，總編沙里亞特馬達里（Hossein Shariatmadari）甚至在周六的社論中說，他要向這位勇敢又有責任感的人喝彩，並說「讓我們親吻這位以利刃割裂真主敵人」英雄的手。