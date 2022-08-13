疫情圖示

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中央13日公布新竹縣新增661例確診案例，分別為320名男性和341名女性，年齡分布在0至94歲，12歲以下134位、65歲以上39位，確診者集中在18至64歲青壯年佔6成8。目前新竹縣居家隔離815人，居家照護列管2585人，今年累計確診126195人

新增確診者分布為竹北市246例、東鎮鎮136例、湖口鄉124例、新豐鄉41例、新埔鎮37例、關西鎮18例、芎林鄉18例、橫山鄉7例、寶山鄉11例、北埔鄉13、峨眉鄉0例、尖石鄉6例、五峰鄉4例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局表示，15日起實施第4輪家用抗原快篩試劑實名制，售價仍維持每份5劑500元，增加至多可購買2份10劑，同時第3輪0到6歲學齡前幼兒免費領取1份5劑，有需求與符合資格的民眾，可持健保卡至販售實名制家用抗原快篩試劑的健保特約藥局與衛生所購買或領取。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068