你將以「那個人」的名義成立一個邪教，成為萬眾追隨的「師傅」本人！世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 與開發團隊 Massive Monster 聯手推出最可愛的暗黑系地牢動作遊戲《進擊羔羊傳說（Cult of the Lamb）》，吸收信徒、養成勢力龐大的唯一宗教是你的使命，像隻聖羊一樣戰鬥吧！遊戲目前已在Steam、Nintendo Switch、Plastation 和 Xbox 等平台上市，售價新台幣 488 元。

Cult of the Lamb | Launch Trailer

最萌暗黑動作地牢《進擊羔羊傳說 Cult of the Lamb》多平台發行

在《進擊羔羊傳說》中玩家扮演一隻被附身的小羊，在詭異恐怖的陌生人幫助下逃過了死劫。為了報救命之恩，小羊必須以救命恩人之名募集忠誠的追隨者。玩家將能在假先知之境裡創立屬於自己的聖教，冒險深入多種神祕地區，建立忠誠追隨者的林地根據地，傳播真言，成為一個真正的聖教。

Cult of the Lamb | Sermons from the Lamb: Fight the Four

最萌暗黑動作地牢《進擊羔羊傳說 Cult of the Lamb》多平台發行

你將踏入一片古老信仰之境，奮戰並對抗所有異教徒是你的使命。深入四大古老境地途中，四位主教：萊蟋、赫凱特、凱拉鰢和夏慕拉各自在自己別具特色的領地中，企圖阻撓你伸張你的正義。你將以自身武器、魔法，甚至抽出塔羅來迎戰這些黑暗與危險，讓信仰的光明引領你邁向勝利。

《進擊羔羊傳說》已在 Steam、Nintendo Switch、Plastation 和 Xbox 等平台上市，售價新台幣 488 元。追隨 遊戲官網、Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 Massive Monster (@MassiveMonsters) 的 twitter 以獲得最新的遊戲資訊。