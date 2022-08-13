1名網友日前偷看母親手機，發現有名陌生男子開價15萬，疑似想「包養」母親，男子身分還是父親的好友，母親在訊息中回應「香水就別噴了，等等他（丈夫）聞到就麻煩了」，男子則笑說聞到不會興奮嗎？該網友事後看向比他小20歲、剛出生的妹妹，不禁開始胡思亂想起來。

該網友在Dcard上發文，他近日發現母親講電話時會「笑得像小女人般」，與母親平時火爆個性不一樣，偷看母親手機後發現有段對話，1名男子對母親說「那1個月就是15萬，什麼時候來我家」，母親回應周末小孩都在家，平日比較方便，對方繼續說「你老公發現會不會不高興，畢竟相識這麼多年」。

網友偷看母親手機，發現有名陌生男子開價15萬，疑似想包養母親，他事後看向比他小20歲、剛出生的妹妹，不禁開始胡思亂想起來。（翻攝自Dcard）

網友偷看母親手機，發現有名陌生男子開價15萬，疑似想包養母親，他事後看向比他小20歲、剛出生的妹妹，不禁開始胡思亂想起來。（翻攝自Dcard）

該網友的母親用訊息回應男子「香水就別噴了，等等他（丈夫）聞到就麻煩了」，男子還問說聞到不會興奮嗎「我兒子說這是年輕人的渣男香」；原PO看到對話後懷疑母親遭包養，對方還是父親熟識的朋友，而他轉頭看身旁小他20歲、剛出生的妹妹，讓他不禁懷疑妹妹的生父到底是誰，甚至懷疑起自己的身世。

其他網友紛紛留言「你都讀大學了，你媽還能被包養也太猛了」、「媽媽行情還不錯」、「地方媽媽」、「一個月十五萬也太好了吧，叔叔我也不想努力了」、「妳媽至少也有40-50了吧？包養一個月有15萬，看起來是美魔女」、「一個月十五萬還缺人嗎？先卡位應徵」、「當媽了還能被包真的厲害」。