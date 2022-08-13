苗栗縣長參選人鍾東錦日前參加頭份為恭醫院與中國醫藥大學策略結盟儀式。（謝明俊攝）

苗栗縣長參選人鍾東錦透過幾次民調發現，苗栗鄉親最關心的問題之一，就是醫療問題，因此，鍾東錦近幾年除了與苗栗縣長徐耀昌多次討論外，更積極四處請益，有信心為苗栗建構出一個更加完善的醫療網，同時大幅優化急重症患者的醫療品質。

鍾東錦表示，原本苗栗縣政府與遠雄集團合作，規劃在後龍興建醫療園區，但礙於遠雄集團自身事業體考量，相關計畫宣告終止。不過，苗栗縣長徐耀昌早在擔任立委時期，就多次與他討論苗栗醫療資源欠缺問題，應提早作好準備，畢竟蓋醫院不是一天、兩天的事。因此，縣府透過招商引資，順利請來慈濟在三義鄉興建中醫醫院，目前已動土興建中，補足苗南地區的不足。

鍾東錦指出，在歷次民意調查當中，縣民普遍對苗栗醫療問題感到憂心，因此，近期趁著走訪18鄉鎮市，他向醫療專業人士請益規劃未來的苗栗醫療藍圖。在未來5年內，除了三義慈濟中醫院，還將包含有苗栗市的東大骨科醫院、大千竹南醫院，與朝向區域教學醫院為目標的部立苗栗醫院急重症大樓，可相繼落成啟用，總投資金額超過新台幣30億元，預計可提供將近900個床位。

鍾東錦表示，其中大千竹南醫院將與長庚醫院策略結盟，而頭份為恭醫院也與中國醫藥大學完成策略結盟，如此一來，從苗栗北、中、南區，從山線與海線鄉鎮，都將可全面提升醫療量能，急需救治的傷病患，不用再舟車勞頓、冒著生命危險，前往外縣市求醫，針對急重症患者，更可望大幅優化醫療品質。

此外，苗栗也邁入高齡化社會，如何給予長輩安心的生活環境，也是未來醫療保健政策的重點之一，由於部分長輩不方便前往醫院，為了促進銀髮族的健康，鍾東錦提出加強衛生局以及各鄉鎮衛生所的功能性，除定期舉辦關懷長者的樂齡活動外，選定1天作為「苗栗銀髮健康日」，可藉此提供醫療保健和健康檢查等服務，針對弱勢或獨居長輩，更必須加以盤點，與社會團體、長照機構確實合作，直接到府關懷，真的把長輩當成寶，苗栗醫療品質的提升才會更加有意義。

就青年學生和中壯年人部分，鍾東錦強調未來更將要求衛生局和警方加強取締電子菸和毒品防制等工作，因為時下流行的電子菸，幾乎都是化學藥劑所調製，對人體可能造成傷害，為了身體健康，他也奉勸年輕朋友，避免輕易嘗試。