警方表示，切勿點擊不明連結並輸入個資，以免被騙。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

近期發生多起詐團假藉衛福部名義，寄發紓困補助方案的釣魚郵件，民眾若不慎點擊所謂的申請紓困4.0及5.0連結網頁，輸入個資及銀行帳號後，瞬間就會被連結至「街口支付」、「悠遊付」等電子支付扣款9萬9998元。

新北市一名蘇姓女上班族，上周收到一封自稱是衛生福利部的電子郵件，內容載明「活動與辦法：各部會紓困4.0方案已啟動，本次紓困規模更加大，為緩解疫情影響產業及個人衝擊，第三波紓困4.0精進升級方案，疫情期間採線上辦理，下方點擊申請提交個人資料系統審查發放，最高一次核撥3萬元！並附上申請入口www.g.bigov.tw的連結。

蘇女隨即點選該連結，並輸入個人資料及銀行帳號，不料，卻被連結至街口支付進行扣款，一共從蘇女的信用卡帳戶扣款2筆，每筆4萬9999元，蘇女這才驚覺被騙，總計損失9萬9998元。

北市另名黃姓上班族，在家使用筆電也收到來自衛生福利部紓困5.0申請方案電子郵件，黃男不疑有他點選釣魚連結網址進入申請程序，填輸姓名、身分證號、入帳網路銀行帳號、密碼及手機收取驗證碼等，5分鐘後，黃男收到銀行交易通知，才發現申請連結設定悠遊付帳號，已從他的網銀帳戶轉出2筆共9萬9998元交易款項。

警方表示，假冒衛福部發送的電子郵件，以推出紓困方案並附上釣魚連結網址誘騙民眾點擊連結並填輸個資、帳戶及密碼，網址不僅結尾含有gov字樣，網頁還仿造衛福部官網，企圖以假亂真，進一步取得民眾個資後設定電子支付進行扣款，當民眾收到信用卡盜刷及帳戶扣款資訊時才知遇上詐騙。

警方提醒，要務必確認訊息來源及網址真偽，政府機關網址為「.gov.tw」，並不會於「gov」前直接冠上其他英文或數字，亦可比對連結是否為官方網址或向客服查證，切勿點擊訊息中不明連結網址及輸入個資資訊。

如不慎點入釣魚網頁，務必立刻關閉網頁，不再做其他點擊動作，如曾在釣魚網頁輸入信用卡號或銀行帳號，應立即連繫發卡銀行確認交易狀況，並辦理停卡、換卡或帳戶止付，並定期做好帳號保護，避免多個帳號設定同組密碼等。