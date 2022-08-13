台中市原住民傳統競技運動會日前落幕，賽後卻傳出部分項目成績造假、比賽不公平等爭議，市議員吳顯森、朱元宏抨擊，比賽違反公平、公開原則，且選手事後提出申訴還遭到擱置。原民會主委林益陸解釋，選手申訴時已過期限且證據薄弱，目前已要求提出新事證，絕對「勿枉勿縱」。

原住民傳統競技運動會每2年舉辦1次，今年活動於7月23、24在豐原舉辦，競賽項目包括傳統路跑、傳統鋸木、傳統拔河、傳統射箭、傳統狩獵、負重接力及槌球，除透過競賽增加原住民族人交流，也將選拔明年全原運的代表選手。

朱元宏表示，他接獲陳情，指稱競賽過程出現作弊、偽造成績等情況，誇張的是，射箭競賽的裁判長竟不具射箭專業背景，這場活動究竟是在選拔運動選手？還是僅具有趣味競賽性質？若是為選拔選手，競賽過程卻出現不公平情況，這樣的選手如何代表台中市參加全國運動會。

吳顯森則爆料說，有選手對競賽結果提出申訴，卻遭到大會擱置，且舉辦此賽事花了192萬多元，運動會品質卻不佳，他質疑是否有政治力介入圍標的情況？台中市原住民委員會有許多爭議問題，要求原民會應就此標案提出完整報告。

林益陸表示，確實有選手賽後提出申訴，但當時已過了時效，且因申訴人提出的事證不明確、證據力薄弱，審判委員難以認定，已要求申訴者提出具體新事證，將送體育單位協助認定，有具體事證，一定會依規定處理。