柯志恩這次來到鼓山區自強新村活動中心，參與民眾擠爆活動中心，而柯志恩也一一握手答謝。（楊舒婷攝）

2022大選步步逼近，國民黨高雄市長參選人柯志恩踏入基層的腳步也沒停過，13日上午出席阿蓮區的提名同志介紹會，下午又到哈瑪星代天宮參拜，緊接著到鼓山區提名同志介紹會，參與民眾擠爆活動中心，柯志恩一到現場，全場高喊「凍蒜！」來為柯志恩助勢。柯志恩表示，雖然曾經離開過高雄，但現在「下港的女孩回來了」，會讓高雄更好。

柯志恩這次來到鼓山區自強新村活動中心參加提名同志介紹會，一進場就受到民眾熱烈歡迎，連喊好幾次的「凍蒜」，而柯志恩一開口就告知大家「下港的女孩回來了！」，表示雖然自己曾北漂，但現在回來會帶來更好的高雄。

柯志恩表示，上次國民黨已經錯過高雄一次了，但不代表國民黨不能做好，現在她回來了，希望高雄市能夠更安全、更好，也表示目前高雄人口外流嚴重，人口總數已經輸給台中了，而失業率是全國最高，強調高雄雖好，但可以更好。

柯志恩也隔空喊話邁市府，不要每次她提出對高雄的建議，就說是在看衰高雄，這樣的政府是不會進步的，也強調高雄不缺建設，缺的是更好的生活，而她的歸來，會帶給高雄人民想要的生活。

提到國民黨，柯志恩坦言，國民黨現在不是家道中落，而是家徒四壁，但民眾所挺的國民黨已經在反省了，也強調一個黨的存在若能超過百年，必定有它的優點，不能全然否定。柯志恩也坦承，國民黨要在高雄市選贏是很困難的一件事，但她也大聲喊話「女性的韌性請大家看清楚，我要告訴我的小孩，什麼叫做勇敢不怕輸！」

柯志恩更開出承諾，告訴民眾她選完一定不會走，表示她是北漂的人，帶著經驗和智慧回來下港，將所學奉獻給南部的鄉親；而柯志恩也訴說自己第一個工作是做電視台節目，當初藉由節目讓全國景點帶進台灣，現在將把高雄帶給全世界。並告訴民眾，「雖然我沒有金脈沒有人脈，但有你們當靠山，我一個人我不會怕！」