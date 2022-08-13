澎湃新聞13日報導，大陸中央氣象台12日發布今年首個高溫紅色預警。13日高溫紅色預警持續。中央氣象台13日8時發布消息稱，過去一天，南方高溫天氣備受矚目，四川東部、重慶西南部和北部、陝西東南部、湖北西部、安徽東南部、江蘇南部、浙江中北部等局地41～43℃，湖北竹山局地44.3℃。

中央氣象台預計13-16日，四川盆地至長江中下游等地的高溫天氣強度、範圍仍處於高峰期，極端性明顯，其中13日陝西東南部、四川東部、重慶、湖北西部和東南部、湖南北部、江西北部、安徽中部和東南部、江蘇南部、上海、浙江中北部等地的部分地區可達40～42℃，局地可超過42℃。

據中國氣象局官網發布的今日高溫實況排行榜顯示，截至13日14時，高溫榜前十的最高溫度均已突破41℃，其中最高的湖北三峽、重慶奉節達到42.1℃。

關於南方今年出現如此大範圍的高溫天氣，中央氣象台首席預報員陳濤解釋稱，造成高溫天氣的主要原因跟大氣環流的異常狀況有一定的關係。從目前監測上來看，西太平洋副熱帶高壓範圍偏大，強度偏強，在它的控制之下，大陸南方地區整體上是受下沉氣流的控制，天空晴朗少雲，白天在日照輻射的影響下，近地面加熱比較強烈，因此出現了大範圍的高溫天氣。

在高溫榜前十中，湖北省內還有鄖縣（41.9℃）、保康（41.9℃）、竹山（41.8℃）、十堰（41.4℃）四地，重慶另有潼南（41.5℃）。此外，安徽馬鞍山（41.7℃）、浙江浦江（41.5℃）、浙江武義（41.4℃）也位列其中。

近來，湖北、重慶已遭遇連日高溫考驗。

據微信公眾號「湖北發布」消息稱，今年出梅以來，湖北省持續晴熱高溫少雨天氣，多地已連續幾天發布高溫紅色預警信號。8月12日，全省有73個網站最高氣溫超37℃，19個網站突破40℃。12日16時26分，竹山站氣溫達到了44.3℃，刷新有氣象記錄以來湖北最高氣溫紀錄（原紀錄為1966年7月20日，竹山43.4℃）。

另據微信公眾號「重慶發布」介紹，7月29日至8月12日，重慶出現大範圍持續性高溫天氣，合川區、璧山區、江津區、長壽區、涪陵區、豐都縣、萬州區、開州區、雲陽縣、奉節縣、巫溪縣、彭水縣等12個區縣及中心城區的部分地區連續5-11天日最高氣溫超過40°C。

8月12日21時，重慶市衛生健康委員會、重慶市氣象局將8月10日15時30分發布的「高溫中暑二級預警」升級為「高溫中暑一級預警」。重慶市氣象部門介紹，高溫中暑一級預警是《重慶市高溫中暑衛生應急預案》印發以來首次發布，也是今年首次發布。