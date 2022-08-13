被譽為「兒童台最正姐姐」的優格(現藝名Doremi姐姐，本名林姵君)，和電玩實況主Xargon（殺梗）結婚5年多，育有一對兒女，常在社群分享家庭生活的她，看起來幸美滿，不過她近日卻坦言有一陣子非常「厭男」，甚至無法和老公有親密行為，還提議要對方去嫖妓，但卻因為一場夢讓她驚醒。

優格近日在社群寫下長文，坦言有一陣子非常厭男，尤其越陽剛越大男人或脾氣大的，她都非常厭惡，甚至到了會反胃噁心的地步，因此朋友聚會就不能帶另一半來，而她會意識到這個問題，是在跟老公聊天時，他直接脫口：「我真的好討厭你，非常不想看到你。」

這讓老公非常不解自己做了什麼，夫妻關係陷入低潮，甚至拒絕對方求歡，不過她看到老公受傷的神情，感到十分愧疚，因此萌生出讓老公去嫖妓的想法，她也實際跟老公提出來，沒想到老公直接拒絕，「妳現在說可以，如果真的發生了，結果妳覺得其實不行，那我們就回不去了」，讓她現在想起老公的回應也覺得蠻感人的，而且蠻有智慧的。

雖然提議嫖妓被拒絕，她還是積極尋找別的方法，甚至改帶老公去體驗超逼真娃娃，雖然老公覺得空虛，「但那次體驗我是沒什麼感覺，只是更加深了我覺得我可以接受嫖妓的念頭而已」。

直到有一天她做了超真實的夢，夢裡她如願付費找了一個女人住進家裡，並要老公有需求就先去發洩，某天該名女子跑來跟她說愛上她老公了，願意免費服務，本來她以為意，等到她看見老公跟該名女子衣著整齊蓋棉被聊天，她竟哭到全身發抖，醒來發現自己現實中也在流淚。

「這個夢完全把我打醒了」，本以為性與愛能分開，事實上「我真的很愛我老公也很在乎他，是很渴望親密的」，但她因為偷懶不去思考如何改善關係，而她在經歷了憂鬱症、恐慌症和產生了一些成癮問題，到現在試著面對自己，努力調整心態。

優格也回想起發文前先念給老公聽，結果念到自己大哭「對不起，謝謝你，真的你辛苦了，好心疼…你怎麼有辦法一直這麼堅持？」Xargon則溫柔回：「都等妳好幾輩子了，不差這幾年」，夫妻間的真摯情感，感動不少網友。