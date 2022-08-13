統一獅捕手陳重羽再過不到一個月就要迎接第一個小孩出生，即將成為爸爸的他也十分期待「小湯圓」的到來，更希望未來能夠讓兒子看到自己在球場上拚戰的樣子，「這是我心裡小小的願望，或許爸爸不是最厲害，但我有很努力站在這舞台。」

陳重羽昨天棒打味全龍「龍王」王維中，首打席從他手中敲出左外野陽春炮，本季首轟出爐，也是他相隔668天再度開轟。陳重羽坦言，當下擊球感覺很好，但第一時間沒想過會是全壘打，打出去時仍全力衝刺，「想說先全力跑，至少上到二壘，後來看到裁判手勢才放慢速度。」

開轟後的第一時間陳重羽沒想到自己，反而是想到能幫助球隊多拿1分。近年多是球隊2號捕手的他，就算不常先發也不失志，在場下野努力做好準備，盼在關鍵時刻為球隊建功。

從剛進球隊是捕手、外野手雙重身分，到現在專職捕手，但每年一直都有新秀冒出頭，陳重羽正面看待隊內的良性競爭，「球場上每天都在變化，就像沒有人知道我們球隊今年（蘇）智傑、（林）安可會受傷，我們就是每一天都很努力，每天都有進步一點。」

而他在下個月也即將升格成為人父，陳重羽十分期待兒子的到來，但他坦言今年父親節自己還沒有很真實的感覺，他笑著說：「可能還沒看到小朋友吧！但心裡很期待，想到就覺得很奇妙的感覺。」