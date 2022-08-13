童玩樂園安排手作教室，小朋友跟著老師DIY貓咪立體卡片。（張芷瑜攝）

走逛商圈也能輕鬆學習防災小知識，「赤峰草地音樂會 社區防災安全Chill」園遊會8月13日在建成公園熱鬧開跑，除了有精采舞臺表演、防災知識有獎徵答，還設有防災體驗專區。帶小朋友來體驗的家長表示，消防活動設計蠻有意義的，可以結合學校老師教的避難知識，讓小朋友實際操作。

台北市副市長黃珊珊表示，心中山線形公園改造改變了大同區，有很多新興店家進駐老城區，除了原有的有迪化街、大稻埕、霞海城隍廟，今日則誕生赤峰商圈，盼赤峰草地音樂節成為大同區品牌活動，此次還有消防局防災演練共襄盛舉，民眾除了可走逛商圈，下午聽完草地音樂會，晚上還可去逛寧夏夜市。

「赤峰草地音樂會 社區防災安全Chill」園遊會除了有精采舞臺表演、防災知識有獎徵答，還設有防災體驗專區，而隨到隨玩的童玩樂園，有家長帶孩子來套圈圈、丟沙包，也有手作教室可以DIY貓咪立體卡片，舞臺表演則準備「古味赤峰」、「百變氣球人」、「快樂帶動跳」等活動。

台北市赤峰商圈永續發展協會理事長陳靜筠表示，今年首度舉辦「赤峰草地音樂會」，除了串聯心中山線型公園的文創手作市集，也限量發赤峰商圈抵用券50元，且只要在特定店家消費滿500元，再加碼抽現金抵用券，盼吸引民眾多走逛商圈，帶動人潮。

防災體驗專區則設計8個關卡，透過集章闖關換獎品，讓大小朋友學習防災知識，消防局表示，包含模擬火場煙霧瀰漫的「煙霧迷宮」、有專人講解的「CPR體驗」等攤位，還有動態體驗的「防火宣導車」及「地震體驗車」，讓民眾使用滅火器及感受7級地震，藉此傳遞正確防災觀念。

帶著小朋友來體驗的家長表示，消防活動設計蠻有意義的，讓小朋友體驗如何在火災中逃生，之後也會去體驗地震模擬設施，這些關卡設計，可以結合學校老師教的避難知識，從日常生活中實際體驗，小朋友也都很感興趣，玩得很開心。

此外，8月20日及27日舉辦兩場「赤峰老翻巔」深度導覽體驗，即日開放報名，額滿為止，從建成公園出發走讀，串聯各式赤峰個性小店，以及風格咖啡廳，深入走訪不同年代的店家與歷史建物，每場開放20個名額，參加活動還可獲得現金抵用券好禮。