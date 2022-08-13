國民黨立委萬美玲踢爆逾78萬劑高端疫苗不翼而飛，中央流行疫情指揮中心今天回應，截至今年8月11日，食品藥物管理署封緘放行高端疫苗數量為566萬劑，其中疾病管制署實際驗收數量為500萬劑，其餘未購買的66萬劑由高端公司自行運用，另有12萬劑因為多劑型、接種實務操作、屆效等原因而耗損。

據媒體報導，萬美玲向食藥署索取資料發現，高端疫苗交貨量和使用、庫存總量出現重大落差，逾78萬劑疫苗不翼而飛，但食藥署解釋前後不一，先是表示「損毀」，之後又說「有封緘沒驗收」。

指揮中心回應，疾管署採購高端疫苗共500萬劑，實際交貨數量亦為500萬劑，截至111年8月11日累計接種297萬2281劑，庫存量174萬9914劑（含中央168萬8982劑及地方6萬932劑），耗損量為12萬7805劑（含屆期銷毀7324劑，其餘為接種實務操作耗損、多劑型疫苗接種耗損等因素），另捐贈15萬劑疫苗予索馬利蘭共和國。

截至今年8月11日，食品藥物管理署封緘放行高端疫苗數量為566萬劑，其中疾病管制署實際驗收數量為500萬劑，其餘未購買的66萬劑由高端公司自行運用，並未交予疾管署；據了解，由高端公司自行運用。