柴智屏笑稱自己像整骨師傅。（羅永銘攝）

柴智屏靠滾筒運動救回身體。（羅永銘攝）

「偶像劇教母」柴智屏變身「滾筒女神」今舉辦分享會，帶粉絲一起做滾筒運動。王彩樺到場上課，她因過度勞累、身體緊繃，血液循環也不好，因此跟著柴智屏做滾筒運動。她自誇「筋開腰軟」，但柴智屏在替她滾動腿部時，卻痠得哀哀叫，筋骨被鬆開的感覺她搞笑直喊：「爽痛、爽痛啦！滾一滾可以讓我放鬆和紓壓。」

柴智屏做滾筒運動已經4年，當初因為長期生活作息不正常，生了7、8種病，包含胃食道逆流、免疫系痛、筋苦、腸胃炎、貧血、眼疾、蕁麻疹、子宮肌腺症等，得同時跑不同科別看醫生，且吃藥又引發胃痛，讓她一度陷入低潮，「我就把藥丟到垃圾桶，認清沒有健康的身體，人生沒意義。」

柴智屏開始研究保健身體的方法，看了很多中醫、西醫，也做物理治療、民俗療法，「我發現身體還是要靠自己，去上了健康教練的課程。」她藉著飲食、作息調整和滾筒運動，變得神清氣爽、體態健康，終於把身體救回來，現在單身的她笑稱期待因此桃花、人緣都變旺。

柴智屏也將研究心得出書《要瘦！就要滾－柴姐教你用滾筒健康瘦》造福眾人。旗下藝人段鈞豪也受惠於此，當時他拍完電影《下半場》那段時間變胖，柴智屏簽下他後告訴他以那樣的體態、外型能接的角色有限，於是將這套方法告訴他，「他不到3個月的時間就瘦了10公斤，重點是他願意天天做。」但柴智屏也強調嚴重的疾病還是要看醫生，滾筒僅是暢通筋脈很入門的方法。