南投縣埔里鎮水頭路1處百年歷史的水源地，於50多年前因台灣自來水公司以「水源重地」為由封閉迄今，行政院長蘇貞昌13日視察後很驚喜，大嘆可惜，當場拍板為「埔里水源地兒童共融公園預定地」要自來水公司負責興建、文化部全額補助，打造親子親水公園；南投縣政府表示，依規審查，避免水源汙染。

行政院長蘇貞昌在地方人士陪同下，參觀1923年建造的「埔里水道水源地」，埔里鎮長廖志城說，1960年時期是埔里鎮小朋友的游泳樂園，1970年移撥給台灣自來水公司管理後封閉近半世紀。蘇貞昌說，埔里水源地約3公頃，是一塊珍寶，竟閒置荒廢許久，如同「捧著一個金碗，不知道好好利用」盼再活化利用。

蘇貞昌建議自來水公司參考屏東來義鄉二峰圳，及林後四林平地森林園區等開發經驗，民眾皆脫鞋赤腳浸泡在二峰圳流水中，並在溪流旁的樹蔭下野餐、露營。未來「埔里水源地兒童共融公園」可納入泡腳、乘涼、野餐、遊憩等規畫，提報計畫至文化部讓園區恢復榮景。

南投縣政府表示，該地為水質保護區，顧名思義是自來水法的自來水水質水量保護區，為自來水公司的土地，有中央的管制和保護，雖認為閒置荒廢確實可惜，當初在中央相關規定法令下，其取水口、水質、水量、水土保持等衡量對環境影響，地方政府予以尊重並保護。

南投縣政府指出，蘇院長視察該水源地，縣府未接獲通知，但基於立場，盼後續開發創生和再利用範圍，針對水源水質保護區、環評、水保和未來大埔里地區之用水成長所需用地與設備等，依據中央和地方各目的事業主管機關各相關法規，依規審查和開發利用，避免水源地水質，水量供給、環評，水保等不當衝擊。

蘇貞昌巡視園區水閥室、管理所及慢濾池等日治時期保存至今的建築，當場交代自來水公司若需要新的水路系統，就另外購地興建，讓水源地完整保存，如台南 「水道博物館」要復舊如舊、妥善維護原先設施。