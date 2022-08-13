前民進黨桃園市長參選人林智堅因涉論文抄襲案，宣布退選。前總統陳水扁建議他，再考台大國發所潛心就讀，完成沒有瑕疵的原創碩論。前民進黨立委林濁水表示，聽總統蔡英文的話，繼續力抗「抹黑」，恐怕只有放棄從政之路；假如不放棄從政，阿扁的話，不應以人廢言。

陳水扁12日在粉專貼文表示，林智堅2014地方選舉成為最年輕的市長，如今在被寄予厚望的桃園市長一役退選，他認為現在說什麼都不對，也沒必要，從哪裡跌倒、從哪裡爬起來就是。林智堅既然有心向學，再考台大國發所潛心就讀2、3年，找一位嚴厲名師來指導寫作，完成沒有瑕疵的原創碩士論文，證明林智堅是有能力拿到台大碩士學位的。林智堅還不到50歲來日方長，打斷手骨顛倒勇又焉之非福！？

林濁水13日在臉書貼文表示，陳水扁語出驚人：林智堅還很年輕，向市議員李眉蓁看齊！阿扁建議林智堅重考台大國發所。林濁水認為，假如林智堅不放棄從政，那麼對陳水扁的話，不應以人廢言，否則蔡英文的指示而繼續力抗（台大）「抹黑」，以追求清白，恐怕只有落到非放棄從政之路不可一途。

網友紛紛表示，「阿扁的黑色幽默」、「學位這種東西，只可智取，不可豪奪」、「那如果論文是真的，還需要重念嗎？」、「夠酸」、「去當教育部長平反自己」。