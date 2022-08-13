中國天氣網13日消息，今年7月下旬以來，大陸長江中下游地區等地出現範圍大、強度強的高溫天氣，多地最高氣溫值、高溫日數破紀錄極值，截至今天（13日），大陸中央氣象台已連續24天發布高溫預警，其中12日和13日已經連續兩天發布了最高級別的紅色預警。大陸國家氣候中心首席預報員陳麗娟介紹，未來兩周，南方高溫天氣仍將持續。預計今年高溫天氣綜合強度將為1961年有完整記錄以來最強，但目前區域性高溫過程還沒有超過2013年。

從區域情況來看，上海、浙江、重慶等地的氣溫也打破多項紀錄。上海中心氣象台首席預報員王智介紹，截至今天（13日）上午，上海今年出現35℃以上高溫日數共40天，40℃以上的天數為6天，極端最高氣溫為40.9℃，出現在7月13日。

浙江省氣象台首席預報員婁小芬介紹，今年7月以來，浙江省高溫熱浪天氣極端性顯著，具有高溫出現早且發展迅速、高溫日數破紀錄、氣溫值破紀錄等特點。浙江出梅後即出現大範圍高溫，且強度增強迅速。截至目前，浙江省35℃以上高溫日數平均31天，38℃以上日數平均16天，均為歷史同期最多。此外，7月以來浙江省平均氣溫30.7℃，平均最高氣溫36.5℃，均為歷史同期最高。

重慶市氣象台首席預報員羅娟介紹，今年7月以來，重慶氣溫顯著偏高，降水顯著偏少，高溫日數偏多且強度大，目前已出現兩輪高溫天氣過程（7月4日-17日、7月24日至今），重慶全市平均高溫日數達29.3天，為1951年以來同期第2多，僅次於2006年的30.2天。全市極端最高氣溫出現在北碚，8月11日最高氣溫達到43.7℃，奉節縣、潼南區、梁平區、城口縣的日最高氣溫也都超過當地歷史極值。

南方今年為何這麼熱呢？大陸中央氣象台首席預報員陳濤表示，造成高溫天氣的主要原因跟大氣環流的異常狀況有一定的關係。從目前監測上來看，西太平洋副熱帶高壓範圍偏大，強度偏強，在它的控制之下，南方地區整體上是受下沉氣流的控制，天空晴朗少雲，白天在日照輻射的影響下，近地面加熱比較強烈，因此出現了大範圍的高溫天氣。

南方還要熱多久？陳濤說明，在未來一段時間，南方熱帶海洋上沒有明顯的熱帶系統影響大陸，副熱帶高壓仍將控制長江中下游一帶地區，高溫天氣仍將是持續發展或者維持的狀態。

中央氣象台預計，未來一周（8月13日至19日），江漢、江淮、江南及四川盆地等地大範圍高溫天氣仍將持續，四川東部、重慶、湖北、安徽南部、江蘇南部、浙江、湖南北部等地的部分地區最高氣溫可達40℃以上。