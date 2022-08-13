民進黨桃園市長前參選人林智堅因論文門爭議，12日下午宣布退選，改由民進黨立委鄭運鵬接棒參選，總統蔡英文同時在臉書上表示，她一樣支持林智堅捍衛自己的人格與清白。對此，戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康今（13）日在臉書上質問蔡英文：「妳到底有什麼問題？」讓1.2萬網友都炸鍋，直言「人民早已放棄她」。

趙少康在臉書上表示，蔡英文護林智堅，已經到了瘋狂的地步，她的愚昧、頑固、偏執、短視，在護堅事件表露無遺，面對中共的威脅及國際局勢複雜詭譎，把國家交到她手上，實在令人擔心，「蔡英文，妳到底有什麼問題？」趙少康直言，當大家懷疑她倫敦政經學院的博士是如何取得、論文是如何通過的時候，蔡英文表示「你們要相信倫敦政經學院」，而現在換要我們相信林智堅，不要相信台大，這讓趙少康怒轟，「蔡英文，妳的標準在哪裡？我相信大部分的台灣人，相信台大超過相信倫敦政經學院，相信台大超過相信民進黨，相信台大更超過相信蔡英文」。

趙少康接著說，「蔡英文到底有沒有認真比對過林智堅和余正煌的論文？有沒有嚴厲的詢問陳明通要他說真話？我認為蔡英文根本就是偏聽，選擇相信林智堅及陳明通的一面之辭，自己騙自己，再來騙支持者、騙國人」；趙少康也坦言，林智堅其實沒有那麼重要，蔡英文為什麼這麼糊塗、這麼固執、這麼霸道、這麼獨斷獨行才重要，才要讓人懷疑：「她的頭腦、身體或精神狀態到底出了什麼問題？以她是非不分的判斷力，她還適合帶領這個國家嗎？」

昨天林智堅都退選了，蔡英文還要民進黨全黨相信他的清白，相信他的論文沒有抄襲，這也讓趙少康質疑：「蔡英文到底把民進黨看成什麼？把民進黨公職看成什麼？」趙少康說，「蔡英文可以安慰林智堅，可以鼓勵林智堅，但是蔡英文不可以堅持林智堅是清白的，林智堅清白就是台大不清白，蔡英文簡直侮辱了『清白』這兩個字！」

最後趙少康強調，權力不但使人腐化，權力更使人瘋狂，蔡英文幹了6年總統，自以為神功蓋世、天下無敵，相信自己可以力抗台大、力抗學術界、力抗全民。趙少康呼籲，蔡英文最好去翻翻《論語》，「政者正也」、「自古皆有死，民無信不立」，尤其看看《易經》乾卦的「亢龍有悔」，「蔡英文，妳的『謙卑、謙卑、再謙卑』到哪裡去了？怎麼一下子就變成『傲慢、傲慢、再傲慢』呢？」

此篇文章一出，許多網友紛紛留言表示「蔡總統的言論令人匪夷所思」、「這是正常人都有的疑問」、「民進黨的雙標真的讓人無法接受」、「在執政者之下，國家已生病了，而且還病得不輕、滿口胡言」、「事實對她不重要，選贏才重要。選贏地球都可以是正方體」、「並不是第一次愚昧、短視了！人民早已放棄她」。