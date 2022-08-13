鄭寶清爆中華大學也認定林智堅抄襲　校方回應了

林智堅論文門爭議不斷，前立委鄭寶清日前驚爆，有消息稱中華大學認為「他也是抄襲的」，成林退選壓垮駱駝的最後一根稻草。對此，中華大學13日表示，此為不實訊息，強調目前學校尚未收到調查結果，預計最快下周會公布，但日期也未定。
針對前立委鄭寶清驚爆中華大學也認定林智堅也抄襲一事，中華大學13日表示，這是不實的，目前學校尚未收到調查结果，調查報告預期最快下周出來，但無法確定日期，依規定調查亦可再延長1個月。
林智堅論文門爭議不斷，前立委鄭寶清日前驚爆，有消息稱中華大學認為「他也是抄襲的」，成林退選壓垮駱駝的最後一根稻草。對此，中華大學13日表示，此為不實訊息，強調目前學校尚未收到調查結果，預計最快下周會公布，但日期也未定。
針對前立委鄭寶清驚爆中華大學也認定林智堅也抄襲一事，中華大學13日表示，這是不實的，目前學校尚未收到調查结果，調查報告預期最快下周出來，但無法確定日期，依規定調查亦可再延長1個月。
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