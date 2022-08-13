旗津黑沙玩藝節生動沙雕吸引滿滿人潮。（柯宗緯翻攝）

愛河灣聊癒飄飄河，貼圖明星IP來到愛河灣一起耍萌。（柯宗緯翻攝）

「大港閱冰」會場，吸引2萬人來朝聖。（柯宗緯翻攝）

國旅大爆發，高市搶搭暑假旅遊旺季，推出多檔活動，業者笑納觀光財。日前高市府加碼推出住宿補助「周間補到千」，起跑僅3周，提早於8月4日額滿。觀光局提醒，全台獨家「周五又補五」所剩名額也有限，歡迎大家「先住先贏」享優惠。

高市觀光局長周玲妏提到，近日舉行的台灣文博會有逾500家業者參與超越歷屆，其中高達4成8中南部廠商參展，而文化策展區開幕前3天，參觀人數即突破往年紀錄。

周玲妏指出，高市府搭配中央悠遊國旅政策，加碼推旅宿優惠方案，讓住房率開紅盤，平日近6成、假日直飆8成，愛河周邊旅宿更高達9成5，相較去年暑假成長約一半以上。據統計，已吸引至少17萬人留宿高雄，依中央旅宿均消推估已創造約8.2億元觀光產值，也順勢帶動高雄旅宿業、旅行社、餐廳、遊樂業、伴手禮等觀光產業商機。

周玲妏表示，高雄推出全國獨有「週五又補五」補助500元的優惠尚有名額，歡迎大家手刀快下，周五來高雄住宿享補助，數量有限，千萬別再錯過「捶心肝」。

位於愛河畔的國賓大飯店協理吳采彤表示，暑假搭配市府活動，推出1＋1優惠限量住房專案，讓假日住房逾9成；而位港區旁城市商旅高雄真愛館副總吳孟姿說，在國旅補助及市府加碼和多項大型活動下，住房率近滿房。

觀光局也預告下半年活動，包括8月底「全國鹹酥雞嘉年華」；9月於愛河及田寮月世界將推出熱氣球繫留體驗及光影展演；10月台灣設計展、以露營為主題的「城市森活節」及串接梓官、彌陀、永安、茄萣4區「海線潮旅行」等；12月有寶來溫泉活動。