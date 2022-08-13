不少租屋族必須和陌生人共用衛浴、冰箱、洗衣機等物品，但如果遇到惡房客究竟該怎麼辦？有網友發文控訴其他租客使用共用洗衣機時，竟留下許多泥沙和狗毛，讓他相當不能接受，沒想到原PO後續的處理方法，卻慘遭網友痛批「低端」。

原PO日前在「靠北租屋2.0」抱怨，使用共用洗衣機時，時常遇到沒公德心的房客，有人使用完後，洗衣機裡面居然殘留大量泥沙，甚至還曾在濾網裡面發現滿到炸出來的狗毛，且這些房客完全沒有要清理的意思，讓原PO直說，「真的很可怕」。

面對其他房客的惡劣行徑，原PO最後決定自己買一台洗衣機，還說：「接下來可以用共用洗衣機洗拖把跟腳踏墊了，看誰比較髒」，文末更加上笑臉符號。

貼文曝光後，許多網友認為原PO的心態可議，不應該從被害人變成加害人，「己所不欲，勿施於人」、「前面感同身受，後面就知道樓主自己也是低端」、「一丘之貉住一棟剛好」、「低等的人都聚集在一起」、「最後變成同一種人也是可悲」。