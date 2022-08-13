香港中文大學日前舉行迎新日，為新生舉辦迎新講座，期間邀請公民教育委員會成員李浩然主持「國家安全講座」，但轉播演講廳內有逾半新生在中途離開。香港教育局長蔡若蓮表示，大學有責任安排國安課程，學生亦應遵守學校要求和相關紀律，呼籲學生尊重和珍惜學習機會。
蔡若蓮提到，實行紅黃碼制度後，學校要留意持黃碼的學生在學校不宜脫口罩，有需要時須安排獨立地方，讓有關學生在校用餐。她呼籲家長在暑假把握時間，帶子女接種疫苗。
香港中文大學日前舉行迎新日，為新生舉辦迎新講座，期間邀請公民教育委員會成員李浩然主持「國家安全講座」，但轉播演講廳內有逾半新生在中途離開。香港教育局長蔡若蓮表示，大學有責任安排國安課程，學生亦應遵守學校要求和相關紀律，呼籲學生尊重和珍惜學習機會。
蔡若蓮提到，實行紅黃碼制度後，學校要留意持黃碼的學生在學校不宜脫口罩，有需要時須安排獨立地方，讓有關學生在校用餐。她呼籲家長在暑假把握時間，帶子女接種疫苗。
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