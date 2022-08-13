渣男在感情裡不專一，找對象時喜歡亂槍打鳥，對每個異性都釋出好感，心思單純的女生就容易上當，直到自己深陷其中後，才發現自己只是備胎，不過有些女生很聰明，宛如渣男剋星。《搜狐網》近日分享3個腦子清楚的星座女，一眼就識破渣男的撩妹技倆。

1.摩羯座

摩羯女個性相當理智，面對誘惑時，她們依舊能冷靜下來，思考事情的利與弊，在感情世界裡，她們有自己的擇偶標準，喜歡腳踏實地的類型，渣男大多浮誇又不切實際，再多的甜言蜜語，看在摩羯女眼裡，反而是輕浮的表現，對此更加反感，遇渣男大獻殷勤時，她們絕對會見招拆招，讓對方沒轍。

2.雙子座

雙子女心思細膩又聰明，而且非常懂得玩套路，別以為她們個性隨和，總是喜歡與人打打鬧鬧，每一個舉動可能都在她們的計畫中，雙子女看過形形色色的男人，知道自己該如何應對，還能吊對方的胃口，渣男遇到她們，反而會變成被撩撥的對象。

3.水瓶座

水瓶座本身想法就不同於常人，個性也很奇葩，當眾人在聊天時，他們時常會插進一個毫無相當的話題，面對感情也是如此，當渣男對水瓶女使出追求異性時的慣用技倆，她們基本上毫無感覺，而且水瓶女沒有一定的擇偶標準，喜歡一個人主要是看緣分，要是覺得不來電，不管對方怎麼撩撥都沒用。