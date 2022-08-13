24歲娜娜茶(なな茶)擁有天使臉孔和G罩杯上圍，是日本偶像團體「黒のシャーナ」的成員之一，因一系列抖波影片闖出知名度，在抖音擁有超過350萬粉絲，近來她合體超人氣女優深田詠美，換上卡哇伊的兔女郎裝扮，2大女神一同秀出波濤洶湧的好風景，雪白四峰瘋狂抖動，看得男粉都直呼凍未條。

娜娜茶近來合作譽為「明日花綺羅接班人」的深田詠美，在IG發出9秒四波連抖的影片，並稱因檔案問題無法上傳抖音，不少人看到2人世紀同框抖波，都一陣驚呼，可見2人胸前布料只用線綁住，卻要長輩承受住劇烈晃動，眼看差點就要蹦開，影片卻已播放完畢，只好無限循環播放來回味。

娜娜茶和深田詠美服裝清涼，抖波影片震暈上百萬人。(圖/娜娜茶 IG)

娜娜茶和深田詠美的粉絲量本就驚人，影片一出引來上萬人點讚，紛紛留言：「啊兩個可愛的小女孩，妳們的甜美我很著迷」、「好性感好漂亮，我好喜歡哦」、「要出道了嗎」、「這次合作好有趣」、「娜娜茶和深田詠美要一起拍成人片嗎？」、「房子要被震倒了」、「我們都很期待妳們合推新作品喔」。

事實上，這支影片發布的前一天，深田詠美也有PO抖波的影片，同樣有同框娜娜茶，除了劇烈晃波的影片，還有2人比賽跑步的影片，一邊走動一邊巨波不停甩來甩去，看得男粉絲直流口水，儘管服裝方面較為保守，但因2人是性感的化身，卻反倒給人一種禁慾味，總共吸引約360萬人湧入觀看。