由巨宸製作、仁仁娛樂出品，民視播出的台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》，上周播出與「閃亮之星棒球隊」戰到三局上半，超級王牌棒球隊以3比1領先，展現超強特訓成果 。第一輪先發陣容中唯一女生是由奧運舉重雙金許淑淨擔綱一壘手，身高僅159的她，在首戰中建立起「淑淨領域」，多次難以處理的飛球落到她面前，都妥妥的施展美技守備，把棒球場當奧運會上般拼命，讓播報主播「卓卓」卓君澤嘖嘖稱奇，「淑淨真的穩穩的！」

本場球評兼守備教練的「達鬨」鄭達鴻更透露為何把許淑淨放在重要一壘的原因，「我們很放心她，是因為一壘手一定要會接球，也不能怕球，怕球的話眼睛就會離開球，但淑淨不會有這個困擾，她的進步真的非常大！」此外，他們還與基隆家扶Enjoy社區基層棒球運動聯盟PK，推廣基層棒球。

而旅美強投「耿胖」耿伯軒不但擔任客座指導，當天更成為超級王牌棒球隊超強外援！第四局換他站上投手丘，「卓卓」卓君澤一看驚呼，「想不到他現在就上場了，「東哥」（黃忠義）真的很想贏！」耿伯軒一上場先PK藍波老師，兩好兩壞時變化球出手，讓藍波老師當場瞪大雙眼嚇歪，下秒轉頭向隊友警告「來者強大」！而下一棒「阿Ben」白吉勝更是揮棒完頻搖頭，面對快速球直呼吃不消大喊，「賣阿捏！」

輪到超級王牌棒球隊攻擊時，「耿胖」耿伯軒先是擺出短棒，「達鬨」鄭達鴻還幫忙圓場，「他應該是要先禮後兵啦！」果然在滿球數的情況下轟出全壘打，根本「自己的分數自己拿」讓整個球場歡聲雷動，連閃亮之星棒球隊都跟他擊掌！事實上在超級王牌棒球隊的「百萬築夢計畫」中，打出全壘打便能為偏鄉學子累積3萬元的築夢基金，在「耿胖」耿伯軒的助攻下，一鼓作氣讓超級王牌棒球隊任務解鎖超展開。

此外，超級王牌棒球隊不靠外援也表現亮眼，當藍波老師試圖盜壘上二壘時，「體育系男友」紀亞文精準接住外援捕手蔡岱霖的球漂亮封殺，留下跪在地上雙手大開的藍波老師！而「羽球男神」呂佳彬擊出一壘安打更是讓隊友跑回本壘再奪一分，「卓卓」卓君澤連連叫好，與「達鬨」鄭達鴻雙雙在播報台狂讚，「這真的很可以，很職業欸！」《超級王牌棒球隊》每周六晚10點民視無線台開播、每周日晚10點LINE TV播出、巨宸製作／超級王牌棒球隊官方YouTube每周三中午12點播出。