台東縣長饒慶鈴應邀參加大武鄉小米收穫祭。（台東縣政府提供）

台東縣大武鄉公所今天辦理小米收穫節Masu Vagu暨原住民族文化產業活動，現場進行原住民傳統歌舞比賽、熱力原舞、民俗文化競技活動，熱力四射，縣長饒慶鈴肯定族人積極推動原民文化傳承，並允諾縣府將積極推動南迴線部落產業發展。

大武鄉排灣族小米收穫暨原住民族文化產業活動今天在尚武國小熱力登，族人頂著烈日參與傳統歌舞比賽及頂上功夫、搗小米、傳統射箭、吉納福製作、腕力比賽等文化競技活動 晚間則是豐年之夜；會中並表揚村推薦模範父親，大武子弟、瑞穎公司董事長陳柏峰也捐贈故鄉防災暨社會福利業務專車。

活動由由大武鄉長黃建賓主持，縣長饒慶鈴、尤忠正、章正輝、蔡玉玲、翁麗吟等議員、立委劉櫂豪、代表會主席金勝男、瑞穎公司董事長陳柏峰的兒子陳瑞斌、各部落會議主席等貴賓與會。

縣長饒慶鈴表示，每年7、8月原住民舉辦豐年及收穫祭，表達對祖先崇敬與感謝上天給予的恩賜，大武鄉在鄉長黃建賓帶領下，各項產業及建設有長足進步。

饒慶鈴指出，3年多來，縣府挹注近20億元改善大武鄉整體環境，包括縣府斥資3.1億元打造台東新地標「南迴驛」，也即將營運，提供旅客駐足停留及觀海休憩點，投入1.2億元建置部落聚會所，滿足部落需求等，縣府將持續推動南迴線部落產業發展。